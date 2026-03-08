Blitz nella movida del Golfo di Policastro | chiuso un locale

Nella notte, i carabinieri di Vibonati e gli ispettori del Lavoro hanno effettuato un intervento nel Golfo di Policastro, chiudendo un locale durante una serata danzante. I controlli hanno portato al sequestro dell’attività, a seguito di irregolarità riscontrate sui contratti di alcuni dipendenti e su altre questioni legate alla gestione dell’esercizio.

Golfo di Policastro, nuovo crollo sulla Sp 82 a Policastro BussentinoSale la preoccupazione per le condizioni in cui versa la Strada Provinciale 82, che collega Policastro Bussentino al capoluogo Santa Marina.

Movida violenta, chiuso per cinque giorni un locale del centro storicoIl provvedimento, disposto dal questore, trae origine da diversi episodi registrati nel corso del mese di novembre quando si sono registrati...

