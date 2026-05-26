Sabato scorso, con temperature quasi estive, i soci del golf club di Montelupo si sono riuniti per celebrare i trent’anni del circolo. La festa ha coinvolto i membri del club, che si sono incontrati nel contesto di una giornata dedicata ai festeggiamenti.

Sabato scorso, accompagnati da un clima pressoché estivo, i soci del golf club Montelupo si sono ritrovati per la festa dei trent’anni del circolo della città della ceramica. La consueta gara di golf è andata in scena sulla distanza di dodici buche ed è stata vinta da Alessandro Ducceschi che le ha completate in 43 colpi, uno meglio del par. In prima categoria Mauro Pisi (40) ha preceduto Luciano Luci (42), in seconda Simone Busà (41) ha invece avuto la meglio su Corrado Roselli, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In terza Stefano Monticini (39) ha superato di misura Michael Rispoli al termine di un avvincente testa a testa all’ultimo colpo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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