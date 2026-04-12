A Sirolo la tappa dorica del Golf&Wine Championship che celebra il connubio tra golf e tradizioni vinicole
ANCONA - Arriva nella provincia dorica la tappa del Golf&Wine Championship 2026, il circuito nazionale che si svolgerà in oltre venti gare nelle principali regioni vinicole italiane. Domenica 19 aprile il Conero Golf Club di Sirolo ospiterà il campionato di golf itinerante dedicato alle aziende.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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