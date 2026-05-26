Sul Dp World Tour, la competizione europea di golf prosegue in Austria. Sono attesi numerosi italiani in gara, mentre il torneo segue la vittoria di un sudafricano in Belgio. La manifestazione si svolge su un campo di alta qualità, con giocatori provenienti da diversi paesi. La gara si concentra sui risultati individuali, con attenzione alle performance dei partecipanti europei e internazionali. La competizione rimane aperta fino alla conclusione, senza ulteriori dettagli sui leader attuali.

Continua l’European Swing sul Dp World Tour. Dopo l’appuntamento belga, vinto dal sudafricano Richard Sterne, il circuito più importante del “vecchio continente” si sposta in Austria, sui fairway del Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith di Kitzbühel, per una tappa alpina, quella dell’ Austrian alpine Open, che offre alcuni dei migliori panorami dell’intera programmazione. A difendere il titolo sarà Nicolai Von Dellinghausen, tedesco classe ’93 che proprio l’anno scorso, qui, si impose per la prima volta sul tour maggiore. Tuttavia sul percorso austriaco si schiererà un certo field. A partire dal fresco vincitore Sterne insieme ai connazionali Yurav Premlall (anche lui vincitore quest’anno poche settimane fa in Catalunya), Casey Jarvis e Thriston Lawrence, Dylan Frittelli e Zander Lombard (ottavo lo scorso week end ad Anversa). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, lo swing europeo continua in Austria. Attesi tanti italiani in gara

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