Nuovo appuntamento per il calendario della Coppa Italia delle Regioni, in scena in settimana una Settimana Coppi&Bartali che, giunta alla sua edizione numero 41, ha deciso di cambiare e non restare semplicemente in Emilia Romagna, andando ad esplorare un po’ il nord Italia. In un mese intensissimo per il World Tour non ci saranno in scena i migliori corridori al mondo, visto anche il livello della gara, ma non mancheranno gli spunti soprattutto in chiave azzurra. Presente Lorenzo Finn che dopo un Giro di Sardegna non del tutto esaltante vuole testarsi con gli élite, per cercare di avvicinarsi al top in vista del passaggio da professionista che arriverà l’anno prossimo: il campione del mondo under 23 potrebbe avere un ruolo importante in casa Red Bull – BORA – hansgrohe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Settimana Coppi&Bartali 2026: Lorenzo Finn tra i più attesi. Tanti giovani italiani in gara

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