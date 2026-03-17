golf il pga tour rimane in florida al via il valspar championship

Il PGA Tour conferma che il Valspar Championship si svolgerà in Florida, mantenendo la tradizione di disputare l’evento nello stato. La competizione è in programma questa settimana e vede la partecipazione di numerosi professionisti del golf provenienti da tutto il mondo. La gara si svolge su un campo di alta qualità, con l’obiettivo di determinare il miglior giocatore in questa tappa del circuito.

Il PGA Tour tira un attimo il fiato dopo la settimana appena conclusa. Il maggiore circuito americano, infatti, dopo aver mandato in rassegna il The Players con la vittoria di Cameron Young vola a Palm Harbor, sempre in Florida, per il Valspar Championship, evento che si disputerà sui fairway dell’Innisbrook Resort and Golf Club. A difendere il titolo sarà il norvegese Viktor Hovland che l’anno scorso vinse con lo score di -11 avanti di un colpo rispetto allo statunitense Justin Thomas. A competere per i 9,1 milioni di dollari e per i 500 punti FedEx Cup ci saranno il defending champion insieme a Brooks Koepka, che ha chiuso molto bene lo... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tutto quello che riguarda Valspar Championship

Temi più discussi: Golf, il The Players va a Cameron Young. Secondo titolo in carriera per l’americano; Da Bay Hill mancato a major garantito: la rivincita di Ricky Castillo a Porto Rico; Younger strappa l’epica di Sawgrass mentre Åberg, Fitzpatrick perde; Younger consegna una domenica in stile main, ma The Masters potrebbe essere il prossimo?.

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