Golf | il PGA Tour fa tappa a Miami con il Cadillac Championship

Il PGA Tour si prepara ad affrontare una tappa importante a Miami, con il tradizionale torneo Cadillac Championship. La manifestazione si svolge ogni anno in questa città e richiama molti dei migliori giocatori del circuito. Tuttavia, nel corso della pianificazione del calendario per il 2026, si è verificata una situazione insolita che ha coinvolto l’organizzazione e la programmazione degli eventi.

Una situazione molto particolare, all’atto della creazione del calendario del PGA Tour per il 2026, si è verificata. Tra le novità annuali, infatti, si è avuta la creazione del Cadillac Championship. Tutto normale, se non fosse che l’evento di scena a Miami è stato direttamente insignito del ruolo di Signature Event. E forse non è nemmeno un caso che si giochi al Trump National Doral, il resort fondato da Alfred Kaskel nel 1962. Questo, da quando l’organizzazione legata al presidente americano l’ha rilevato nel 2012, è stato oggetto di qualsiasi cosa tra rinnovamenti, azioni legali e quant’altro (compreso il futuro G20 a dicembre). Senza...🔗 Leggi su Oasport.it

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