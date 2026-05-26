Goldonetta mercoledì 27 maggio il coro di voci bianche
Mercoledì 27 maggio alle 18 in Goldonetta, il Coro Voci Bianche della Fondazione Goldoni, diretto da Sergio Dragone, terrà un concerto dedicato alla musica italiana. Il coro, composto da giovani cantanti, eseguirà brani del repertorio nazionale, offrendo un'esibizione incentrata sulla tradizione musicale italiana. La performance si svolgerà all’interno della sala Goldonetta, accessibile al pubblico interessato.
Mercoledì 27 maggio, alle 18 in Goldonetta, il Coro Voci Bianche della Fondazione Goldoni diretto da Sergio Dragone accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la musica italiana. Il concerto si inserisce all'interno della rassegna Laboratori in scena, organizzata dal Teatro Goldoni, da. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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