Delfino d’argento per il coro di voci bianche del Gonzaga campus a Sanremo

Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, il Coro di Voci Bianche del Gonzaga Campus ha ricevuto il premio “Delfino d’argento” durante la manifestazione musicale. La band ha conquistato il pubblico con la sua esibizione, confermando il riconoscimento anche quest’anno. La premiazione si è svolta durante l’evento, che ha visto la partecipazione di vari artisti e cori provenienti da diverse regioni.

Emozionando il pubblico per il suo talento, il Coro di Voci Bianche, è stato premiato sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, per il secondo anno consecutivo. Si tratta, ancora una volta, del conseguimento di un importante riconoscimento nazionale per il Gonzaga Campus di Palermo. Il Coro di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate 'Sunday lab', approfondimenti esperienziali e culturali del Coro di voci biancheSi terrà domenica 15 (dalle 15 alle 18), presso il nucleo aggregativo e culturale della città, alla Basilica di San Giorgio, nella sala con... Piccolo coro dell'Antoniano nel mito di Mariele: le voci dei bambini, Margherita Gamberini e la sorpresa a SanremoBologna, 26 febbraio 2026 – Composto da bambine e bambini tra i 4 e i 12 anni, il Piccolo coro dell’Antoniano questa sera sarà tra gli ospiti della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Delfino d’Argento per il Coro di Voci Bianche del Gonzaga Campus a Sanremo; 20 anni del SaMiFo: Pratiche, saperi e politiche per la salute delle persone rifugiate; Il Coro di Voci Bianche del Gonzaga Campus trionfa ancora al GEF 2026; Milana Krokhina trionfa a Sanremo Junior. Delfino d’Argento per il Coro di Voci Bianche del Gonzaga Campus a SanremoEmozionando il pubblico per il suo talento, il Coro di Voci Bianche, è stato premiato sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, per il secondo anno consecutivo. Si tratta, ancora […] ... blogsicilia.it Martinenghi d’argento nei 100 rana: Tutta la notte in bagno. Bronzo Ceccon nei 50 delfinoSINGAPORE - Nicolò Martinenghi conquista l'argento nella finale dei 100 metri rana ai Mondiali di nuoto di Singapore. Secondo posto alle spalle del cinese Qin Haiyang per il campione olimpico, un anno ... tuttosport.com I delfini non sono pesci che saltano per gli applausi. Sono primati del mare — con un nome proprio, una lingua, un lutto e una coscienza di sé. Nei test cognitivi, il delfino tursiope (Tursiops truncatus) — la specie presente nel Mediterraneo e nei mari italiani — - facebook.com facebook