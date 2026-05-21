Gli Usa insistono sulla Groenlandia

L'inviato speciale degli Stati Uniti per la Groenlandia ha dichiarato che Washington deve rafforzare la propria presenza nell'isola, sottolineando l'importanza strategica del territorio. Questa affermazione arriva al termine della prima visita ufficiale nel territorio, che in passato è stato oggetto di discussioni e rivendicazioni. La Groenlandia, grande isola nel Nord Atlantico, ha attirato l'attenzione internazionale per le sue risorse e le implicazioni geopolitiche. La visita dell'inviato speciale si inserisce in un quadro di crescente interesse da parte di Stati Uniti e altri paesi.

Washington deve «ristabilire la propria presenza» in Groenlandia. A dirlo e’ l’inviato speciale Usa per la Groenlandia Jeff Landry, che ha concluso la sua prima visita nel territorio rivendicato a più riprese da Donald Trump. «La Groenlandia ha bisogno degli Stati Uniti», ha dichiarato Landry, «Credo che il presidente stia parlando di intensificare le operazioni di sicurezza nazionale e di ripopolare alcune basi». Al culmine della Guerra Fredda, gli Stati Uniti avevano 17 installazioni militari in Groenlandia, ma le hanno chiuse nel corso degli anni e attualmente ne hanno solo una: quella di Pituffik, nel nord dell’isola. Le minacce e la marcia indietro. 🔗 Leggi su Open.online

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Perché gli USA vogliono la Groenlandia

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