Nuove immagini satellitari commerciali mostrano che l'Iran ha riaperto alcuni bunker missilistici colpiti in precedenza dai raid statunitensi. Questi siti si trovano in aree strategiche e sono stati ripristinati dopo gli attacchi precedenti. La ripresa delle attività nei bunker viene documentata attraverso fotografie che forniscono un quadro dettagliato delle operazioni di ricostruzione. Le immagini sono state condivise da fonti indipendenti e verificabili, offrendo una vista sulla situazione attuale delle installazioni militari iraniane.

Nuove immagini satellitari commerciali stanno offrendo uno sguardo raro e verificabile su una fase cruciale del confronto tra Iran, Israele e Stati Uniti. Secondo analisi indipendenti diffuse dalla piattaforma SoarAtlas, basate su dati raccolti da Airbus, Teheran avrebbe avviato operazioni sistematiche per liberare gli accessi a basi missilistiche sotterranee colpite durante i raid occidentali. Le strutture in questione rappresentano uno degli elementi più sensibili della dottrina militare iraniana: veri e propri complessi sotterranei progettati per proteggere missili balistici e lanciatori da attacchi aerei. Le immagini mostrano attività in almeno due siti strategici, nei pressi di Tabriz e nella città di Khomeyn, indicando che non si tratta di interventi sporadici ma di una strategia coordinata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Iran riapre i bunker missilistici colpiti dai raid Usa: così i satelliti svelano la mossa di Teheran

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