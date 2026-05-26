Gli Under 17 del Prato sono stati eliminati in semifinale di Coppa Toscana, perdendo 1-0 contro la San Michele Cattolica Virtus. La squadra biancazzurra non è riuscita a qualificarsi per la finale, che vedrà affrontarsi Venturina Calcio e San Michele Cattolica Virtus. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, che ha conquistato il pass per la finalissima.

Sfuma il sogno finale di Coppa Toscana per gli Allievi Regionali del Prato. I biancazzurri devono arrendersi in semifinale sul campo della San Michele Cattolica Virtus, che si impone per 1-0, staccando così il pass per l’atto conclusivo della manifestazione, dove affronterà il Venturina Calcio. Decisiva la rete dei fiorentini al 78’, siglata da Fossi. "I miei ragazzi hanno disputato un’altra bellissima partita - racconta l’allenatrice Sara Colzi - Faccio loro i complimenti perché hanno dato tutto: non abbiamo rimpianti. E’ chiaro che quando si perde resta sempre un po’ di amarezza, ma questa sconfitta ci lascia tanta consapevolezza. Abbiamo pure ricevuto i complimenti dell’altra società. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli Under 17 del Prato meritano solo applausi

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