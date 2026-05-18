Politano | Un Prato Store in centro Cori applausi e Asmaa sul balcone
Durante un evento pubblico, un rappresentante ha annunciato l’intenzione di aprire un negozio nel centro di Prato. La comunicazione ha suscitato reazioni di entusiasmo tra i presenti, con cori e applausi che hanno accompagnato l’intervento. Nel frattempo, una persona è apparsa sul balcone, attirando ulteriori attenzioni e applausi dalla folla. La serata si è svolta in un clima di partecipazione, con i presenti coinvolti in un momento che ha visto momenti di esultanza collettiva.
Applausi, tantissimi applausi, utili a mitigare la delusione per una sconfitta bruciante, ma anche segno di riconoscenza nei confronti di un gruppo, quello allenato da Alessandro Dal Canto, che si è reso protagonista di un percorso che ha portato il Prato a vivere un grande finale di stagione e che ha fatto sognare una città intera. La ciliegina sulla torta non è arrivata, ma la Curva Ferrovia Matteo Ventisette - così come tutto il Lungobisenzio - ha comunque reso merito ai suoi beniamini, al termine di una giornata iniziata all’insegna dell’entusiasmo e pure dello stupore. Stupore legato alla presenza dell’ex presidentessa Asmaa Gacem. D’altronde, l’imprenditrice lo aveva promesso alla vigilia sui social: nonostante l’accredito negatole dalla società biancazzurra, ci sarebbe stata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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