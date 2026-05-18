Politano | Un Prato Store in centro Cori applausi e Asmaa sul balcone

Durante un evento pubblico, un rappresentante ha annunciato l’intenzione di aprire un negozio nel centro di Prato. La comunicazione ha suscitato reazioni di entusiasmo tra i presenti, con cori e applausi che hanno accompagnato l’intervento. Nel frattempo, una persona è apparsa sul balcone, attirando ulteriori attenzioni e applausi dalla folla. La serata si è svolta in un clima di partecipazione, con i presenti coinvolti in un momento che ha visto momenti di esultanza collettiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Applausi, tantissimi applausi, utili a mitigare la delusione per una sconfitta bruciante, ma anche segno di riconoscenza nei confronti di un gruppo, quello allenato da Alessandro Dal Canto, che si è reso protagonista di un percorso che ha portato il Prato a vivere un grande finale di stagione e che ha fatto sognare una città intera. La ciliegina sulla torta non è arrivata, ma la Curva Ferrovia Matteo Ventisette - così come tutto il Lungobisenzio - ha comunque reso merito ai suoi beniamini, al termine di una giornata iniziata all’insegna dell’entusiasmo e pure dello stupore. Stupore legato alla presenza dell’ex presidentessa Asmaa Gacem. D’altronde, l’imprenditrice lo aveva promesso alla vigilia sui social: nonostante l’accredito negatole dalla società biancazzurra, ci sarebbe stata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Politano: "Un Prato Store in centro". Cori, applausi e Asmaa sul balcone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Colpo di scena Ac Prato, cambia la presidenza: l’incarico passa da Asmaa Gacem ad Antonio Politano Leggi anche: Lacrime, cori e applausi. Note di Vasco e De Gregori Politano: Un Prato Store in centro. Cori, applausi e Asmaa sul balconeApplausi, tantissimi applausi, utili a mitigare la delusione per una sconfitta bruciante, ma anche segno di riconoscenza nei confronti di un gruppo, quello allenato da Alessandro Dal Canto, che si è r ... lanazione.it Prato, Politano replica alla moglie: Chi commette errori e guida un progetto deve riconoscerliContinua il botta e risposta in casa Prato tra l'attuale presidente Antonio Politano e la moglie, nonché presidente uscente, Asmaa Gacem. In questi minuti è arrivato il comunicato della controllante ... tuttomercatoweb.com