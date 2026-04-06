Juventus perfetta il Genoa regge solo 17 minuti | vittoria da Champions tra gli applausi dello JStadium

La Juventus ha conquistato una vittoria convincente contro il Genoa, riuscendo a segnare due gol nei primi 17 minuti di gioco. La partita si è conclusa con un risultato di 2-0, grazie alle reti di Bremer e McKennie. La squadra di Spalletti ha così rafforzato la posizione in zona Champions, con un intervento decisivo di Di Gregorio che ha parato un rigore di Martin, contribuendo alla vittoria del team.

Juventus bella e vincente: Bremer e McKennie chiudono il match contro il Genoa in soli 17 minuti: 2-0 che rilancia i bianconeri di Spalletti in Zona Champions, blindata anche dalla parata di Di Gregorio sul rigore di Martin. Ora il Como, quarto, è distante solo un punto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Genoa Juventus Under 17 0-5, termina con una netta vittoria il gennaio bianconero: l’ex Criscito demolito. Il recap del matchBernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City…». Champions, Civitanova da applausi: solo vittorie in EuropaLube Civitanova–Haasrode Leuven 3-0 (25-10, 25-19, 25-19) Poker di successi in Champions League per una Lube che in Europa conosce solo la vittoria. Temi più discussi: La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Genoa; Inter, 5-2 alla Lazio per tenere aperto il campionato. Napoli show, Juventus ok e colpo salvezza Parma; Sorpresa Vlahovic! Spalletti felice, ora l'assist a Yildiz: cosa cambia per Juve-Genoa; Juventus-Genoa: orario e dove vederla in TV e streaming. Serie A: 13 partite Serie B: 1 partiteSerie A 2025/2026, 31a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juventus-Genoa: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Juve-Genoa 2-0 | Forfait Perin e cambio PALO David STOP McKennie ? | OneFootballMINUTO 46 - La Juventus perde Mattia Perin all'intervallo a causa di un problema al polpaccio. Il portiere bianconero non ce la fa e resta negli spogliatoi: Di Gregorio al suo posto a inizio ripresa. onefootball.com "La Juventus è una filosofia. Può piacere o non piacere ma è qualcosa di unico. Per me è stato un privilegio far parte della storia di quella società. Non è una società perfetta ma ha un dna vincente. Quando indossi quella maglia, ne senti il peso." Gianluca Via facebook