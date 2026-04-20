Il bike sharing conquista Genova | invasione di bici e qualche mugugno

Negli ultimi trenta giorni, Genova ha visto un aumento significativo delle biciclette messe a disposizione dal servizio di bike sharing. Le strade e i punti strategici della città sono stati invasi da bici di varie tipologie, attirando l’attenzione dei cittadini. Mentre molti apprezzano questa diffusione, alcuni residenti hanno espresso qualche lamentela riguardo al crescente numero di biciclette in circolazione. La situazione ha suscitato un dibattito tra chi accoglie con favore questa novità e chi preferirebbe una gestione diversa.

Basta guardarsi intorno per rendersi contro che, nell'ultimo mese, c'è stato un vero e proprio boom per quello che riguarda il bike sharing. Con tanto di ‘mugugno’ sui gruppi di quartiere per alcuni parcheggi non proprio convenzionali. Ovviamente il problema non è il mezzo, come sostiene qualcuno.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Il bike sharing che si rinnova. A Monza arrivano 60 bici. Un anno di pedalate gratisÈ partita da largo XXV Aprile la nuova stagione del bike sharing tradizionale a Monza. Il bike sharing a Monza si rinnova: 60 nuove bici (non elettriche) e novità nelle 22 stazioniLa mobilità lenta a Monza si rinnova: arrivano (anche ) le biciclette tradizionali. Una raccolta di contenuti Genova: bike sharing conquista la città. Cresce l’integrazione tra bici a pedalata assistita e TPL(FERPRESS) – Genova, 20 APR – Muoversi su due ruote a Genova non è mai stato così dinamico e sostenibile. Il servizio di bike sharing si sta consolidando come il nuovo alleato di chi vive e frequenta ... ferpress.it Mobilità, la rivoluzione green di Genova su due ruote: il Bike Sharing conquista la città con oltre 17.000 viaggi in un meseCresce l'integrazione tra biciclette a pedalata assistita e trasporto pubblico: i dati confermano il successo del nuovo modello di gestione urbana ... lavocedigenova.it