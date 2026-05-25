La famiglia di Monica Montefalcone ha sollevato dubbi riguardo alla validità del profilo online dell'università di Genova, che risulta rimosso. La disputa riguarda la presenza di informazioni ufficiali e verificabili relative all’istituto. La rimozione del profilo ha generato discussioni tra i familiari e l’ateneo, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sulla motivazione. La situazione ha attirato l’attenzione di media e pubblico, senza che siano ancora stati comunicati eventuali chiarimenti ufficiali.

Il dolore per le vittime delle Maldive si intreccia allo scontro istituzionale a causa della rimozione dal sito dell’Università di Genova dei profili di Monica Montefalcone e Muriel Oddenino. I familiari e i legali accusano l’ateneo di voler occultare le prove di missioni scientifiche ad alta profondità già documentate nei paper scientifici, ma l’università si difende parlando di un semplice automatismo informatico. La rimozione del profilo di Monica Montefalcone La replica dell'Università di Genova Il punto sulle indagini alle Maldive La rimozione del profilo di Monica Montefalcone Al dramma dei sub morti alle Maldive si si aggiunge la... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maldive, i dubbi della famiglia di Monica Montefalcone sull'Università di Genova: "Profilo rimosso"

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