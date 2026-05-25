Digitale ma anche arte e creatività il Festival dei Micromondi mette in mostra 110 progetti degli alunni

Notizia in breve

Alla Fiera di Cesena si è svolta la quarta edizione del Festival dei Micromondi, che ha presentato 110 progetti realizzati dagli studenti. L’evento si è concentrato su temi come digitale, arte e creatività, offrendo uno spazio espositivo dedicato alle idee e ai lavori dei giovani. La manifestazione ha coinvolto diverse scuole del territorio, con un focus sull’innovazione educativa attraverso progetti pratici e sperimentali.