Digitale ma anche arte e creatività il Festival dei Micromondi mette in mostra 110 progetti degli alunni
Alla Fiera di Cesena si è svolta la quarta edizione del Festival dei Micromondi, che ha presentato 110 progetti realizzati dagli studenti. L’evento si è concentrato su temi come digitale, arte e creatività, offrendo uno spazio espositivo dedicato alle idee e ai lavori dei giovani. La manifestazione ha coinvolto diverse scuole del territorio, con un focus sull’innovazione educativa attraverso progetti pratici e sperimentali.
La Fiera di Cesena ha fatto da cornice alla quarta edizione del Festival dei Micromondi, l’appuntamento con l’innovazione in ambito educativo nel territorio cesenate. In mostra un anno di attività didattiche con la presentazione di 110 micromondi, ovvero progetti digitali e creativi realizzati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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