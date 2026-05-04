Gli studenti della scuola Rallo di Favignana hanno realizzato dei cortometraggi che saranno presentati pubblicamente. I film raccontano cosa potrebbe accadere se i bambini si svegliassero soli sull'isola. Nei cortometraggi, i giovani autori mostrano come le paure possano essere trasformate in immagini di un paradiso possibile, attraverso le loro storie e le loro visioni. L’evento si terrà nei prossimi giorni presso la sede scolastica.

? Cosa scoprirai Cosa hanno immaginato i bambini se si svegliassero soli a Favignana?. Come hanno trasformato le paure in un paradiso possibile attraverso il cinema?. Chi ha guidato i piccoli registi verso questo nuovo linguaggio audiovisivo?. Dove si sposterà il progetto dopo le proiezioni alla Tonnara Florio?.? In Breve Proiezioni a Tonnara Florio il 6 e 7 maggio alle ore 16.. Classi 4A e 4B lavorano con le maestre Caterina Lo Bianco e Linda Guarino.. Eventi successivi previsti a Castellammare del Golfo il 25 maggio presso l'ICS Pascoli-Pirandello.. Progetto sostenuto dal Ministero della Cultura tramite la Legge Cinema e Audiovisivo 2016.. Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio alle ore 16, presso la storica Tonnara Florio di Favignana, gli studenti dell’IC A.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Favignana: gli studenti della Rallo presentano i loro cortometraggi

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