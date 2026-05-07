Gli Stati Uniti in Iran non hanno ottenuto niente

Gli Stati Uniti in Iran non hanno ottenuto risultati concreti. Washington non ha raggiunto nessuno degli obiettivi annunciati all’inizio dell’intervento, mentre le negoziazioni e le operazioni sul campo sono proseguite senza esiti significativi. Le attività militari e diplomatiche sono state caratterizzate da insuccessi e da una mancanza di progressi visibili, lasciando invariata la situazione sul territorio e nelle relazioni internazionali.

Il 6 maggio un analista della guerra in corso ironizzava sul fatto che Donald Trump ha cominciato con una “furia epica” (il nome dell’operazione contro l’Iran) ma rischia di finire con un “fallimento epico”. Il conflitto non è ancora terminato e al momento non esiste un accordo, ma verosimilmente ci stiamo avvicinando a una soluzione con condizioni che sono lontanissime dagli obiettivi iniziali degli Stati Uniti e di Israele. Cosa è successo? Con un voltafaccia dei suoi, Donald Trump ha sospeso l’operazione “Project freedom” che avrebbe dovuto aprire con la forza lo stretto di Hormuz. Pochi giorni fa avevamo sottolineato che la prima giornata dell’operazione si era conclusa con un insuccesso, perché l’Iran aveva dimostrato la propria capacità di colpire sia le navi che tentavano di forzare il blocco sia i paesi del Golfo.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Gli Stati Uniti in Iran non hanno ottenuto niente Stati Uniti e Iran hanno concordato una tregua di due settimane Notizie correlate Leggi anche: Vance: 'Gli Stati Uniti non hanno raggiunto un accordo con l'Iran' Trump sull’Iran: “Gli Stati Uniti non hanno bisogno della Nato”ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop alla coalizione internazionale sullo Stretto di Hormuz Il presidente americano Donald Trump ha annunciato un cambio di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il paradosso degli Stati Uniti; Teheran: 'Probabile una nuova guerra con gli Stati Uniti'; Le basi Usa nel nostro Paese: ecco quanto servono all’Italia e quanto agli Stati Uniti; Quanto costerebbe agli Usa abbandonare (davvero) la Nato? Centinaia di miliardi di dollari e anni di pianificazione. Ci può essere una Nato senza gli Stati Uniti? Ecco quali sono le manovre in corsoIl vertice di lunedì a Erevan, in Armenia, ha visto tra i protagonisti ancora una volta il premier canadese Mark Carney, teorico di un'alleanza tra medie potenze. La tela europea, a cui lavorano la ... avvenire.it Gli Etruschi conquistano gli Stati Uniti, nuovo traguardo per valorizzare il patrimonio di VulciGli Etruschi conquistano gli Stati Uniti, nuovo traguardo per valorizzare il patrimonio di Vulci. Montalto di Castro - L'ex sindaco Caci racconta la mostra a San Francisco fino al 20 settembre in cu ... tusciaweb.eu Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e il Vaticano, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il Pontefice, oggi è il giorno dell’incontro tra Washington e la Santa Sede: il segretario di Stato Marco Rubio vedrà infatti oggi Papa Leone XIV alle 11.30. Doma - facebook.com facebook L’Iran ha ricevuto una proposta dagli Stati Uniti: è un memorandum d'intesa che mette fine alla guerra e rimanda i negoziati ai successivi 30 giorni x.com