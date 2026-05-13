Obsession è un film horror che non vi scrollerete facilmente di dosso

Curry Barker, ex comico e youtuber classe 1999, con “Obsession” ha fatto forse il film horror più importante degli ultimi anni. Che è la storia di un ragazzo, Bear (Michael Johnston), con un desiderio represso che gli brucia dentro. Ha una cotta per la sua amica Nikki (Inde Navarrette), ma non ha.🔗 Leggi su Today.it

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Dal cinema il 14 maggio, diretto da Curry Barker e distribuito da Universal Pictures, Obsession è un film che unisce tensione psicologica, dinamiche amorose inquietanti e orrore sovrannaturale, con una narrazione che sfida i confini del genere x.com

Sono appena uscito da una proiezione anticipata di Obsession. Vai a vederlo quando esce, perché è stato un classico subito fottuto. Cavolo! reddit

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Obsession: intervista a Curry Barker, Michael Johnston e Inde NavarretteArriva al cinema il 14 maggio con Universal Obsession, il film diretto da Curry Barker con protagonisti Michael Johnston e Inde Navarrette. cinefilos.it