Gli ex atalantini innamorati del torneo dell’Accademia | Qui ci si sente in famiglia Curiosi di vedere Sarri

Il cinquantesimo torneo di tennis e padel dell’Accademia dello sport per la solidarietà di Bergamo continua con partecipanti che esprimono entusiasmo per l’atmosfera familiare. Tra i giocatori, alcuni ex atleti di calcio mostrano interesse nel vedere l’allenatore di una squadra di calcio di livello nazionale. La competizione si svolge in un contesto di solidarietà, coinvolgendo appassionati di tennis e padel. L’evento si svolge nel rispetto delle regole sportive e delle normative di sicurezza vigenti.

Prosegue il cinquantesimo torneo di tennis e padel dell’Accademia dello sport per la solidarietà di Bergamo. Alla Cittadella dello sport di via Gleno è sceso in campo anche chi di tennis si è occupato tutta la vita, come ha fatto Carlos Bernardes, storico giudice di sedia che ha arbitrato i tornei più importanti del circuito mondiale, comprese le finali Slam, le Olimpiadi e le ATP Finals, con in campo i più grandi nomi del mondo del tennis. Il legame sentimentale con la giudice di linea Francesca di Massimo, bergamasca, lo ha portato a stabilirsi all’ombra delle Orobie. È solo il secondo anno per lui con l’Accademia, ma già si sente in famiglia: “Il torneo dell’Accademia – ha detto Bernardes a bordo campo – è un evento che ho conosciuto l’anno scorso e mi è piaciuto tantissimo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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