I convocati di Gattuso per l’Irlanda del Nord | out Scamacca ci sono gli altri atalantini

Il commissario tecnico della nazionale ha comunicato i nomi dei 23 giocatori convocati per la semifinale play-off contro l’Irlanda del Nord, a poche ore dal match. Tra gli assenti figura Scamacca, mentre sono stati inclusi altri calciatori provenienti dall’Atalanta. La lista ufficiale è stata resa nota poco prima dell’inizio della partita.

A poche ore dalla sfida, il ct della Nazionale Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei 23 convocati per la semifinale play-off contro l’ Irlanda del Nord. Non c’è il nome del centravanti dell’Atalanta Gianluca Scamacca, che ieri nella rifinitura ha lavorato a parte e cercherà di recuperare dalla lesione muscolare accusata prima del Verona per l’eventuale finale del 31 marzo. Gli altri atalantini – Carnesecchi, Scalvini e Raspadori – figurano tutti nell’elenco. Con il 9 della Dea, andranno in tribuna essendo fuori dalla lista anche Caprile, Coppola, Cambiaso e Cambiaghi. leggi anche. La sfida decisiva Video: A Bergamo appuntamento con la storia: l’Italia contro l’Irlanda del Nord nel primo spareggio Mondiale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Infortunio per Scamacca: salta Italia-Irlanda del Nord. Gli scenari di Gattuso per i playoffTegola per Gattuso in vista dei playoff Mondiali: lesione muscolare per Gianluca Scamacca. Leggi anche: Playoff Mondiali 2026: I convocati di Gattuso per Italia-Irlanda del Nord Una selezione di notizie su I convocati di Gattuso per l'Irlanda... Temi più discussi: Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Playoff Mondiale, i convocati di Gattuso per Italia-Irlanda del Nord: c'è Palestra, torna Chiesa; Gattuso ha scelto! Ecco gli azzurri per i playoff: debutta Palestra, torna Chiesa. Tonali c'è; Obiettivo Mondiale. Ventotto convocati per i play-off: la novità è Palestra, torna Chiesa. I convocati di Gattuso per Italia-Irlanda del Nord: due esclusioni eccellentiLa lista dei 23 giocatori che il CT avrà a disposizione per il fondamentale match di stasera. msn.com Gattuso taglia Cambiaso, prima sorpresa Italia: l’elenco dei convocati per l’Irlanda del NordManca ormai poco al fischio d'inizio del match tra Italia e Irlanda del Nord, semifinale dei playoff che valgono l'accesso ai Mondiali 2026. La posta in gioco è altissima: gli Azzurri devono vincere a ... tuttosport.com Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, partono i playoff Mondiali: Politano titolare a Bergamo x.com 2026 ITALIA IRLANDA DEL NORD Ore 20.45 Stadio di Bergamo #RaiUno #ItaliaIrlandaDelNord #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro - facebook.com facebook