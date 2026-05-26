Gli Europe a Rock in Roma 2026
Gli Europe, band famosa negli anni ’80 per il loro stile hard rock melodico, torneranno in Italia nell’estate del 2026. La loro presenza nel paese è attesa a seguito di un annuncio ufficiale, senza indicazioni sui dettagli delle date o delle location. La band, molto apprezzata dai fan di quel periodo, riprenderà il tour dopo un lungo periodo di assenza. La notizia arriva in vista di un evento musicale programmato per il 2026, che coinvolgerà anche altri artisti internazionali.
Amatissimi dai fan e protagonisti negli anni ‘80 della scena hard rock melodica e del rock internazionale, gli Europe torneranno in Italia nell’estate 2026.La tappa romana sarà all'interno del ricco cartellone di Rock in Roma 2026. Gli Europe si esibiranno live il 7 luglio, nella Cavea. 🔗 Leggi su Romatoday.it
preview Ateez venue in Rome 2026
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E ora, cari ascoltatori di Radio Nonsolosuoni, preparatevi a immergervi nella straordinaria storia degli Europe, il leggendario gruppo hard rock svedese che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Nati nel lontano 1979, gli Europe hanno saput facebook
Raccomandazioni per avvicinarsi al rock degli anni '70/'80? reddit
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