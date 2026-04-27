Gli Ateez a Rock in Roma 2026 la band coreana attesa l’8 luglio

(Adnkronos) – L'8 luglio sul palco di Rock in Roma ci saranno gli Ateez. Il gruppo coreano è stato annunciato a sorpresa durante la conferenza stampa di presentazione della 16esima edizione della rassegna, che quest’anno torna con lo slogan 'Lo spazio tra noi smette di esistere'. Dal 9 giugno al 18 luglio, la Capitale tornerà.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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