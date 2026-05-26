Gli anziani presbiteri di Firenze tra la vita e l' attesa

Da lanazione.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 26 maggio 2026 a Firenze si è svolto un incontro tra gli anziani presbiteri del Convitto Ecclesiastico e l’arcivescovo. Durante l’evento, è stato affrontato il tema della vita e dell’attesa, con un focus sulla presenza e l’esperienza degli anziani nella chiesa. L’incontro ha visto la partecipazione di diversi preti in età avanzata, che hanno condiviso riflessioni sulla loro testimonianza e ruolo all’interno della comunità ecclesiastica.

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Firenze, 26 maggio 2026 - 'La vita e l'attesa: la forza degli anni nell' "età della forza": un incontro vivace degli preti anziani del Convitto Ecclesiastico di Firenze con l'arcivescovo Mons. Vincenzo Paglia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita e Presidente della Fondazione Età Grande, che nel pomeriggio di lunedì 25 maggio, ha suscitato domande, interventi e una grande volontà di riaprirsi sulla città ne 'Il tempo e l'attesa', come recita il titolo dell'ultimo libro di Vincenzo Paglia edito da 'Vita e pensiero' che raccoglie suoi interventi: la fede non va in pensione e, anzi, "Si può crescere nell'amore, si può diventare meno impulsivi, più benevolo, più pazienti, meno severi e più comprensivi, più miti e misericordiosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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