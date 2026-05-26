Gli americani alzano l' offerta | 2,2 miliardi per convincere De Laurentiis

Notizia in breve

Un gruppo di investitori statunitensi ha offerto 2,2 miliardi di euro per acquistare il club di calcio. L'interesse si focalizza attorno alla figura del proprietario attuale. La trattativa si sta sviluppando con un pressing crescente da parte degli acquirenti. La proposta è stata comunicata ufficialmente e attualmente si attende una risposta. Nessuna comunicazione ufficiale sull’esito dell’offerta o sui prossimi passi. La trattativa coinvolge esclusivamente le parti interessate senza ulteriori dettagli pubblicati.