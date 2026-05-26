Gli americani alzano l' offerta | 2,2 miliardi per convincere De Laurentiis
Un gruppo di investitori statunitensi ha offerto 2,2 miliardi di euro per acquistare il club di calcio. L'interesse si focalizza attorno alla figura del proprietario attuale. La trattativa si sta sviluppando con un pressing crescente da parte degli acquirenti. La proposta è stata comunicata ufficialmente e attualmente si attende una risposta. Nessuna comunicazione ufficiale sull’esito dell’offerta o sui prossimi passi. La trattativa coinvolge esclusivamente le parti interessate senza ulteriori dettagli pubblicati.
Il Napoli potrebbe finire in mano americana. Secondo quanto riportato da Repubblica, attorno ad Aurelio De Laurentiis sarebbe aumentato il pressing di un gruppo di investitori Usa interessati all'acquisto del club azzurro.La proposta, sempre secondo il quotidiano, sarebbe stata ritoccata al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie e thread social correlati
Napoli agli americani, De Laurentiis rifiuta 2 miliardi: chi vuole comprare gli azzurriAurelio De Laurentiis ha rifiutato un'offerta di circa 2 miliardi di euro da parte di investitori statunitensi per acquistare il club di calcio.
De Laurentiis dice no a due miliardi: chi sono gli americani che volevano comprare il NapoliUn gruppo di investitori americani ha offerto circa 2 miliardi di euro per acquistare la SSC Napoli.
Argomenti più discussi: Gli americani alzano l'offerta: 2,2 miliardi per convincere De Laurentiis; Il bivio di De Laurentiis: lavora al nuovo Napoli, ma ne valuta la vendita.
Gli americani alzano l'offerta: 2,2 miliardi per convincere De LaurentiisIl Napoli potrebbe finire in mano americana. Secondo quanto riportato da Repubblica, attorno ad Aurelio De Laurentiis sarebbe aumentato il pressing di un gruppo di investitori Usa interessati ... napolitoday.it
Nuovo assalto degli americani dell’Ugp per rilevare il Napoli da De LaurentiisNapoli - Una cifra da capogiro per far vacillare Aurelio De Laurentiis e cambiare per sempre la storia del Napoli. È di due miliardi di euro la super ... cronachedellacampania.it
Roberta Valente continua a vincere negli ascolti tv con il 21% di share e con più di 3 milioni di telespettatori. Un successo doppio perché ha il merito di aver lanciato giovani attori protagonisti come Maria Vera Ratti e Alessio Lapice e anche altri interpreti del facebook