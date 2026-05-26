Gli americani alzano l' offerta | 2,2 miliardi per convincere De Laurentiis

Da napolitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gruppo di investitori statunitensi ha offerto 2,2 miliardi di euro per acquistare il club di calcio. L'interesse si focalizza attorno alla figura del proprietario attuale. La trattativa si sta sviluppando con un pressing crescente da parte degli acquirenti. La proposta è stata comunicata ufficialmente e attualmente si attende una risposta. Nessuna comunicazione ufficiale sull’esito dell’offerta o sui prossimi passi. La trattativa coinvolge esclusivamente le parti interessate senza ulteriori dettagli pubblicati.

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Il Napoli potrebbe finire in mano americana. Secondo quanto riportato da Repubblica, attorno ad Aurelio De Laurentiis sarebbe aumentato il pressing di un gruppo di investitori Usa interessati all'acquisto del club azzurro.La proposta, sempre secondo il quotidiano, sarebbe stata ritoccata al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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