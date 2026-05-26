Gli alunni della primaria di Borgonovo in gita alla diga del Molato
Gli studenti della scuola primaria di Borgonovo hanno visitato la diga del Molato. La visita è avvenuta oggi, con gli alunni accompagnati dai docenti. Sono stati mostrati i principali impianti e le infrastrutture della diga. Durante l’uscita, gli studenti hanno osservato le strutture e ascoltato spiegazioni sulla funzione dell’impianto. La visita si è svolta in modo organizzato e senza incidenti. La giornata si è conclusa con un momento di confronto tra i ragazzi e gli accompagnatori.
Grande curiosità da parte degli alunni della scuola elementare di Borgonovo in visita alla Diga del Molato. L’evento, organizzato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza, era inserito nel programma della terza edizione del “Dams and Reservoirs Day” coordinata da Itcold, il Comitato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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