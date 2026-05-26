Gli alunni della primaria di Borgonovo in gita alla diga del Molato

Notizia in breve

Gli studenti della scuola primaria di Borgonovo hanno visitato la diga del Molato. La visita è avvenuta oggi, con gli alunni accompagnati dai docenti. Sono stati mostrati i principali impianti e le infrastrutture della diga. Durante l’uscita, gli studenti hanno osservato le strutture e ascoltato spiegazioni sulla funzione dell’impianto. La visita si è svolta in modo organizzato e senza incidenti. La giornata si è conclusa con un momento di confronto tra i ragazzi e gli accompagnatori.