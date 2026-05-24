Si è conclusa ieri mattina la terza edizione della “Notte in Tenda”, un’attività educativa rivolta a trenta studenti delle classi quinte della scuola primaria. L’iniziativa ha coinvolto i bambini in lezioni pratiche di orientamento e tecniche di soccorso, offrendo un’esperienza educativa all’aperto. L’evento si è svolto in un’area dedicata, con attività finalizzate a sviluppare competenze pratiche e capacità di gestione delle emergenze.

Si è conclusa ieri mattina la terza edizione della “Notte in Tenda”, l’iniziativa didattica ed esperienziale che ha visto protagonisti trenta alunni delle classi quinte della scuola primaria San Biagio di Codogno. I ragazzi hanno trascorso due giorni e una notte all’interno del giardino del plesso scolastico, partecipando ad attività pratiche con l’obiettivo di far conoscere il ruolo del volontariato e della Protezione Civile. L’evento è stato organizzato dal Gruppo Volontari di Protezione Civile di Codogno, che ha messo in campo venticinque operatori. Alla manifestazione hanno collaborato attivamente anche i comitati locali della Croce Rossa Italiana, gli agenti della Polizia Locale e il gruppo Scout. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli alunni della primaria imparano orientamento e soccorsi

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