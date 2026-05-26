gli altri ospiti di francesca fagnani sono daniele ughetto piampaschet e mirko ricci

Stasera alle 21.20 su Rai 2 va in onda l’ultimo episodio di Belve Crime 2026, condotto da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti ci sono Daniele Ughetto Piampaschet e Mirko Ricci.

U ltima appuntamento – stasera alle 21.20 su Rai 2 – con l’edizione 2026 di Belve Crime condotto da Francesca Fagnani. In studio non ci saranno ospiti vip, bensì colpevoli e protagonisti di vicende di cronaca nera. Questa sera verranno intervistati: Soter Mulè, Daniele Ughetto Piampaschet e Mirko Ricci. Prima delle interviste, la storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che presenterà il protagonista e la sua vicenda. Elena Santarelli ospite a “Belve”: la carriera da showgirl, l’amore e la malattia del figlio X Leggi anche › Stasera su Rai 2 “Belve Crime”: le anticipazioni delle interviste a Raffaele Sollecito, Teresa Potenza e Alessandra Giudicessa Belve Crime 2026 ospiti 26 maggio Rai 2, anticipazioni interviste a Soter Mulè, Daniele Ughetto Piampaschet e Mirko Ricci. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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