Belve Crime tensione tra Francesca Fagnani e Daniele Ughetto Piampaschet | l' avvocato interviene per calmarlo

In occasione di una puntata di Belve Crime, l’avvocato ha intervinto per calmare Daniele Ughetto Piampaschet, scrittore e detenuto nel carcere di Torino. L’uomo, condannato quattordici anni fa, è stato intervistato da Francesca Fagnani. Durante l’intervista, Piampaschet ha parlato di un omicidio di una giovane prostituta nigeriana, avvenuto nel fiume Po, anticipando dettagli che si sono rivelati corrispondenti alla vicenda giudiziaria.

Quattordici anni dopo la condanna, Francesca Fagnani intervista stasera a Belve Crime Daniele Ughetto Piampaschet, scrittore - ora detenuto nel carcere di Torino - che nei suoi racconti ha anticipato la realtà: l’omicidio di Anthonia Egbuna, la giovane prostituta nigeriana trovata morta nel Po. 🔗 Leggi su Today.it

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Anteprima Belve Crime - Katharina Miroslawa - Martedì 5 maggio in prima serata su Rai2

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