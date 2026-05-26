Durante una puntata di Belve Crime, un uomo condannato 14 anni fa ha accusato politica e magistratura di aver insabbiato le indagini. La discussione ha generato tensioni con la conduttrice e ha portato l’intervento di un avvocato. La trasmissione ha trattato questioni di giustizia e responsabilità, senza fornire ulteriori dettagli sui fatti. La puntata si è concentrata sulle dichiarazioni dell’uomo e sulla reazione del pubblico e degli altri ospiti.

A quattordici anni di distanza dalla condanna, a Belve Crime su Rai 2 parla questa sera lo scrittore Daniele Ughetto Piampaschet, detenuto nel carcere di Torino, che nei suoi racconti aveva anticipato la realtà: l’ omicidio di Anthonia Egbuna, la giovane prostituta nigeriana trovata morta nel Po nel 2012, per cui è stato condannato in via definitiva a 25 anni di carcere. Lui si è sempre dichiarato innocente. Con Francesca Fagnani va in scena un confronto durissimo, nel quale Ughetto attacca magistrati e investigatori, accusandoli di aver “ insabbiato le carte e depistato le indagini “. Un’intervista attraversata da forti momenti di tensione:... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Belve Crime, Daniele Ughetto Piampaschet contro politica e magistratura: “Hanno insabbiato le indagini”. Tensione con Fagnani, interviene l’avvocato

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Anteprima Belve Crime - Daniele Ughetto Piampaschet - Martedì 26 maggio in prima serata su Rai2

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