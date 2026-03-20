Super McEvoy a Shenzhen | 20 88 nei 50 stile libero È record del mondo

Durante l’Open di Shenzhen, il nuotatore australiano di 31 anni ha stabilito un nuovo record del mondo nei 50 metri stile libero, con un tempo di 20 secondi e 88 centesimi. La gara si svolge in Cina e il nuotatore, già oro a Parigi 2024, ha migliorato di tre centesimi il precedente record. La competizione prosegue nel rispetto del calendario stabilito.

Il nuotatore più veloce del mondo diventa Cameron McEvoy. Il 31enne australiano della Gold Coast timbra il crono di 20”88 nei 50 stile libero all’Open cinese di Shenzhen e cancella il record mondiale del brasiliano Cesar Cielo di 20”91, realizzato col costume superbody il 18 dicembre 2009 a San Paolo. Un mese prima che la Federazione abolisse i costumoni. McEvoy, olimpionico a Parigi, aveva un personale di 21”06 del 2023, quando vinse il primo dei suoi titoli iridati. L’australiano è stato d’oro ai Giochi francesi e ha vinto i Mondiali del 2023 e del 2025 nella specialità più breve. È uno dei pochi atleti ad essersi confermato dopo Parigi 2024 anche in campo iridato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Super McEvoy a Shenzhen: 20"88 nei 50 stile libero. È record del mondo Articoli correlati Clamoroso sui 100 metri: un 16enne corre un surreale 9.88! Ma il vento… Prima il record del mondo U18Mancano ancora un paio di mesi abbondanti all’inizio della stagione all’aperto per l’atletica, che deve ancora vivere i Mondiali Indoor (20-22 marzo... Vittoria Bianco da record: primato di categoria sui 200 stile libero per l'atleta paralimpica putignaneseTesserata da gennaio con il Cus Bari, la 31enne ha dominato in 'S9' agli Interregionali svoltisi ieri a Ravenna.