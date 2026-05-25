Kristian Gkolomeev ha stabilito un record mondiale agli Enhanced Games, una competizione che permette l’uso di sostanze dopanti. L’atleta ha vinto un premio di un milione di dollari. La manifestazione, nota come “Giochi del doping”, si svolge senza restrizioni sull’uso di sostanze vietate. Questa è la prima volta che un record mondiale viene superato in questa competizione controversa.

È il nuoto il protagonista agli Enhanced Games. Kristian Gkolomeev è infatti diventato il primo atleta a superare un record mondiale nella controversa manifestazione che consente apertamente l’uso di sostanze dopanti. Il greco ha chiuso i 50 metri stile libero in 20?81, migliorando il recente 20?88 stabilito da Cameron McEvoy in una competizione ufficiale appena due mesi fa. Una prestazione che vale il bonus da un milione di dollari promesso dagli organizzatori, ma che non verrà riconosciuta ufficialmente dalle federazioni internazionali proprio perché ottenuta in un evento fuori dai regolamenti antidoping. Molto meno brillante invece la prova di Fred Kerley nei 100 metri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Enhanced Games, Gkolomeev si aggiudica 1 milione di dollari: cosa sono i “Giochi del doping”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Las Vegas: al via gli Enhanced Games, premi fino a 1 milione di dollariA Las Vegas sono iniziati gli Enhanced Games, una competizione sportiva che prevede premi fino a un milione di dollari.

Nuoto: Gkolomeev batte il record di Cielo con gli Enhanced GamesDurante gli Enhanced Games, competizione non ufficiale, il nuotatore ha stabilito un nuovo record mondiale superando quello precedente di un atleta...

Temi più discussi: Svolti gli Enhanced Games. Tutti i risultati di Las Vegas. VIDEO; I record figli della chimica: ecco gli Enhanced Games, i Giochi dei dopati; Enhanced Games: Annunciati Eventi Del Nuoto E Montepremi Per L’Edizione Di Las Vegas; Enhanced Games, al via a Las Vegas le 'olimpiadi del doping': tra polemiche, record e premi milionari.

domanda seria -- se qualcuno dovesse battere il record dei 50 metri stile libero stasera alle enhanced games con i supersuits + PEDs significa qualcosa? reddit

Enhanced Games results: Swimmer Kristian Gkolomeev breaks world record in final event for $1M bonus; Fred Kerley falls shortThe Enhanced Games were held on Sunday, May 24, and the controversial event in Las Vegas, Nevada, featured competitors vying for a new world record. While normal competition in weightlifting, swimming ... sports.yahoo.com

Svolti gli Enhanced Games. Tutti i risultati di Las Vegas. VIDEOKristian Gkolomeev nuota 20.81 nei 50 stile libero e 46.60 sulla doppia distanza, ha vinto il bonus di 1.000.00 di dollari. nuoto.com