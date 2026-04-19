Marracash torna in Barona | il block party tra i balconi la rabbia che cambia forma e il duetto con Elodie

Il rapper torna nel quartiere di Barona con un concerto in strada senza scenografie, solo con il DJ. L’evento ha coinvolto un intero quartiere ed è stato seguito da oltre 230 mila euro raccolti. Il racconto del concerto include temi come la rabbia e la psicoterapia, e si è concluso con un duetto con una cantante nota. La performance ha attirato un pubblico numeroso e ha fatto parlare di sé sui social.

Niente grandi visual o effetti speciali, nessuna scenografia, solo DJ TY1 ad accompagnarlo. Settemilaquattrocento persone, biglietti accessibili, priorità ai residenti, oltre 230 mila euro raccolti destinati ai campetti della sua ex scuola media, oggi Istituto Sant’Ambrogio e ad altre iniziative per i giovani del quartiere. Lui, lo dice subito, è più emozionato qui che a San Siro. Arriva sul palco alle 19, dopo che per tutto il pomeriggio si sono esibitivi i più giovani e chi c'è stato fin dall'inizio: Chef P & 2P, R1Mka, la Bandits crew, Elylaba, Xmikeyi, Yas Laba, Y.E.B., Mimmoflos, Abby 6ix. La scaletta tiene insieme tutto: Badabum Cha Cha, Popolare, Bastavano le briciole, Vittima, 64 barre di paura, 20 anni (Peso).🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Marracash torna in Barona: il block party tra i balconi, la rabbia che cambia forma e il duetto con Elodie Notizie correlate Leggi anche: Elodie e Marracash di nuovo insieme, al “Marra Block Party” alla Barona duettano su «Niente canzoni d’amore» – Il video Leggi anche: Marracash torna nella “sua” Barona, festeggiamenti per il disco di diamante: “Ci rivedremo al “Marra Block party“” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Barona chiama, Marracash risponde: il ritorno a casa del King del rap; Marracash in concerto alla Barona torna alle origini: Volevo ritrovarmi con tutta la mia gente; Marracash torna alla Barona, il Block party per il quartiere; Marracash torna a casa, tutto quello che c'è da sapere sul Marra Block Party: orari, ospiti e strade chiuse. Marracash torna nella sua Barona, al Block party anche Elodie e Sfera EbbastaConcerto per raccogliere fondi per il quartiere: i residenti hanno avuto la precedenza sui 7.400 biglietti disponibili, esauriti in poche ore ... rainews.it Marracash torna alla Barona, il Block party per il quartiereMarracash, al secolo Fabio Rizzo, ha scelto la strada da cui tutto è partito per celebrare il punto più alto della sua carriera: la Barona, periferia sud di Milano, trasformata per un giorno in un ... ansa.it Marracash ed Elodie tornano a duettare dopo 5 anni sulle note di “Niente canzoni d’amore”. Emozione al Marra Block Party #Marracash #Elodie #MarraBlockParty x.com Marracash ed Elodie tornano insieme sul palco alla Barona. Il video - facebook.com facebook