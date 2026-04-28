Morte del dottor Molducci | Non fu avvelenato Fragile spese eccessive e abusava dei farmaci

Un uomo fragile, affetto da diverse patologie, è morto in circostanze che sono state oggetto di indagini. Secondo le autorità, non si tratta di avvelenamento, ma si evidenziano problemi legati a spese eccessive e a un uso eccessivo di farmaci. La gestione del patrimonio personale appare disordinata, e il rapporto con le persone vicine è stato complesso. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli inquirenti e i familiari.

Forlì, 28 aprile 2026 – Un uomo fragile, segnato da patologie e da un rapporto complesso con il denaro e con chi gli stava accanto, fino a sviluppare una gestione disordinata del proprio patrimonio e un uso disinvolto dei farmaci. È da questo profilo della vittima che la Corte d’Assise d’Appello di Bologna parte per confermare, nelle motivazioni, l’assoluzione di Stefano Molducci dall’accusa di aver provocato la morte del padre Danilo, 67enne medico di Campiano trovato senza vita nella sua abitazione il 28 maggio 2021. I giudici di secondo grado hanno infatti ribadito quanto già stabilito dalla Corte d’Assise di Ravenna il 3 giugno 2024: “Il fatto non sussiste”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morte del dottor Molducci: “Non fu avvelenato. Fragile, spese eccessive e abusava dei farmaci” Notizie correlate Guidare auto di lusso in pista senza spese eccessive: possibile con Felice Arzillo e We Can RaceIl mondo delle supercar è sempre stato protetto da una barriera invisibile ma d’acciaio: il denaro necessario per un servizio di lusso. Leggi anche: Mosca nega: "Navalny non fu avvelenato"