Una donna di 35 anni è stata condannata per aver ucciso il marito con un'iniezione di Fentanyl. La donna aveva scritto un libro per aiutare i figli ad affrontare la perdita del marito, ma ora il suo caso si è concluso con una condanna per omicidio aggravato. La vicenda ha attirato l'attenzione sull'uso di sostanze pericolose e sulle accuse di omicidio.

Il piano è andato male. Kouri Richins è stata condannata per omicidio aggravato da una giuria di Park City, stazione sciistica nello Utah. La donna adesso rischia l’ergastolo, la pena decisa dal giudice si conoscerà il prossimo 13 maggio. Gli investigatori hanno ricostruito due tentativi di uccidere l'uomo. Il giorno di San Valentino del 2022, Eric Richins si era soltanto sentito male dopo aver mangiato un panino con dentro il Fentanyl. Il 4 marzo invece l'oppioide è diventato parte di un Moscow mule letale. Il ritrovamento della grande quantità di Fentanyl nel sangue durante l'autopsia ha fatto partire l’inchiesta. La giuria ha anche dichiarato Kouri Richins colpevole di falsificazione e di aver richiesto fraudolentemente indennizzi assicurativi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Aveva scritto un libro per far superare ai figli la morte del marito, ora è stata condannata per il suo omicidio: lo ha avvelenato con il Fentanyl

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