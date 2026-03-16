Referendum giustizia Nordio convinto della vittoria del sì | Riforma condivisa con magistrati e avvocati

Il referendum sulla giustizia si avvicina alla conclusione e il ministro Carlo Nordio afferma di essere sicuro che il risultato favorevole al sì. Secondo lui, la riforma è stata condivisa con magistrati e avvocati e questa convinzione accompagna le ultime settimane di campagna. La consultazione popolare, prevista a breve, si svolge con l’obiettivo di approvare le modifiche proposte.

Il conto alla rovescia verso il referendum sulla giustizia entra nella fase finale e il ministro Carlo Nordio si dice convinto dell’esito della consultazione. Il Guardasigilli si mostra fiducioso che dalle urne arrivi un via libera alla riforma e anticipa già il metodo che il governo intende seguire dopo il voto: aprire un confronto diretto con tutti i protagonisti del sistema giudiziario. Secondo Nordio, l’obiettivo non è sottomettere la magistratura al potere politico ma esattamente il contrario. Il ministro sostiene che la riforma punta a liberare le energie migliori della magistratura da pressioni e logiche correntizie, avviando una fase nuova di collaborazione tra istituzioni, magistrati e avvocati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Referendum giustizia, Nordio convinto della vittoria del sì: “Riforma condivisa con magistrati e avvocati” Articoli correlati Referendum giustizia, i motivi del sì e del no dividono magistrati e avvocatiL'evento organizzato dalla Camera penale di Viterbo ha visto la partecipazione delle più alte cariche del Tribunale di Viterbo fronteggiarsi sul... Referendum giustizia, Zagrebelsky: “Il senso della riforma è l’intimidazione dei magistrati” Tutto quello che riguarda Referendum giustizia Temi più discussi: Blog | Ero deciso a votare Sì poi un incubo rosso mi ha convito a non rischiare: No alla riforma Nordio!; Referendum giustizia, il 18 marzo chiusura della campagna per il No a Roma in piazza del Popolo; Referendum, polemica Gratteri-Il Foglio. Procuratore: Valuto querela; Giustizia, l'ultima boutade sul referendum: Mette in pericolo la vita dei cittadini. Referendum giustizia, Nordio convinto della vittoria del sì: Riforma condivisa con magistrati e avvocatiIl conto alla rovescia verso il referendum sulla giustizia entra nella fase finale e il ministro Carlo Nordio si dice convinto dell’esito della consultazione. thesocialpost.it VIDEO | Nordio ad Arezzo per il sì al referendum: Vinceremo nonostante le fake newsIl ministro della giustizia: Non è vero che l'intento dell'esecutivo è sottomettere la magistratura all'esecutivo. Dopo il voto, tavolo comune per una riforma condivisa. Il presidente del comitato a ... arezzonotizie.it Sky tg24. . Antonio Di Pietro e Cesare Parodi sono stati i protagonisti de “Il Confronto” di Sky TG24 dedicato in questa occasione al referendum costituzionale sulla giustizia. Molti i temi toccati durante l’evento, dal rapporto tra magistratura e potere esecutivo all - facebook.com facebook Ascoltate le motivazioni di voto per il SI al Referendum Giustizia di @Arturo_Parisi, che da sempre interpreta il meglio di un centrosinistra riformista e contro i populismi, di destra come di sinistra. Non è una sorpresa la sua dichiarazione di voto per il SI x.com