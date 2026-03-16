Referendum giustizia Nordio convinto della vittoria del sì | Riforma condivisa con magistrati e avvocati

Da thesocialpost.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il referendum sulla giustizia si avvicina alla conclusione e il ministro Carlo Nordio afferma di essere sicuro che il risultato favorevole al sì. Secondo lui, la riforma è stata condivisa con magistrati e avvocati e questa convinzione accompagna le ultime settimane di campagna. La consultazione popolare, prevista a breve, si svolge con l’obiettivo di approvare le modifiche proposte.

Il conto alla rovescia verso il referendum sulla giustizia entra nella fase finale e il ministro Carlo Nordio si dice convinto dell’esito della consultazione. Il Guardasigilli si mostra fiducioso che dalle urne arrivi un via libera alla riforma e anticipa già il metodo che il governo intende seguire dopo il voto: aprire un confronto diretto con tutti i protagonisti del sistema giudiziario. Secondo Nordio, l’obiettivo non è sottomettere la magistratura al potere politico ma esattamente il contrario. Il ministro sostiene che la riforma punta a liberare le energie migliori della magistratura da pressioni e logiche correntizie, avviando una fase nuova di collaborazione tra istituzioni, magistrati e avvocati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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