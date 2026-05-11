Atalanta Percassi non si nasconde | Se il matrimonio con Giuntoli si dovesse realizzare saremmo molto felici D’Amico? Rapporto straordinario ma tante squadre lo chiamano
L’amministratore delegato dell’Atalanta ha dichiarato che un accordo con il direttore sportivo potrebbe concretizzarsi e che, in tal caso, sarebbero molto felici. Ha anche parlato di un rapporto con D’Amico, definendolo “straordinario”, ma ha aggiunto che molte squadre lo stanno cercando. Percassi ha comunque sottolineato che al momento non ci sono conferme ufficiali e che il mercato rimane aperto.
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