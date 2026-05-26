Giulio Pellizzari ha commentato di aver resistito troppo a lungo, lamentando problemi alle gambe durante una tappa. Questa rappresenta la prima crisi significativa nella sua carriera da professionista. Pellizzari ha espresso una certa frustrazione riguardo alle sue condizioni fisiche, sottolineando la difficoltà di proseguire. La sua situazione ha attirato l’attenzione nel mondo dello sport, anche per le implicazioni sulla sua performance futura.

Giulio Pellizzari è incappato nella prima grande crisi della propria carriera da professionista: le energie sono mancate fin dalle prime battute della salita di Carì che conduceva all’arrivo della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026 e ha tagliato il traguardo con un distacco di addirittura diciotto minuti dal danese Jonas Vingegaard. L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe non aveva la forza per salire ed è andato in apnea, dicendo addio a tutti i sogni di gloria. Il 22enne marchigiano occupava il sesto posto alla vigilia della giornata odierna e sembrava poter battagliare per il podio, invece è sprofondato in diciannovesima posizione e ora dovrà fare da gregario all’australiano Jai Hindley. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Pellizzari sorride amaro: “Ho tenuto duro anche troppo. Una tappa? Con queste gambe…”

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