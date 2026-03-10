Giulio Pellizzari pimpante | Ho cercato di vincere la tappa continueremo a provarci

Giulio Pellizzari ha partecipato alla seconda tappa della Tirreno-Adriatico mostrando grande energia e determinazione. Durante la corsa, ha tentato di conquistare il successo e ha dichiarato di voler continuare a provarci. La sua prestazione si è distinta per impegno e volontà di emergere, mentre il pubblico ha seguito con attenzione le fasi della gara. Pellizzari ha dato segnali di voglia di mettersi in mostra nel corso della competizione.

Giulio Pellizzari ha brillato meravigliosamente nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico, offrendo una prestazione superlativa dal punto di vista tecnico e agonistico: ha risposto presente nel durissimo tratto in sterrato di 5,3 km, concedendo soltanto qualche metro a Mathieu van der Poel e poi rientrando insieme a Isaac Del Toro, componendo un terzetto che è poi andato a giocarsi il successo sul traguardo posto nel centro della splendida San Gimignano. Dopo aver superato le strade bianche e alcuni tratti con pendenza in doppia cifra, il marchigiano ha ben retto il ritmo degli avversari lungo i 1300 metri in salita verso il traguardo e nel finale ha anche piazzato un attacco per cercare di conquistare il successo di tappa, venendo affiancato e superando da van der Poel in prossimità dell’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

