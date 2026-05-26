Il team ha annunciato che Giulio Pellizzari non sarà il capitano al primo Giro d’Italia. La decisione è stata comunicata prima della partenza della corsa, senza ulteriori dettagli sui motivi. Pellizzari ha partecipato alla gara, ma senza il ruolo di leader. La squadra ha confermato la presenza di altri corridori in ruoli chiave, senza indicare chi assumerà la leadership. Pellizzari ha affrontato la corsa senza l’incarico di capitano, in una giornata segnata da tensioni e incertezze.

È la giornata più dura dell’intera carriera. Il giorno delle domande e delle poche risposte, dei tanti dubbi, della rabbia e delle difficoltà, sia fisiche che psicologiche. Giulio Pellizzari è stato definitivamente respinto dal Giro d’Italia 2026: l’arrivo in vetta a Carì ha messo in crisi la stella tricolore che si è dovuta arrendere alle difficoltà. Di certezze in questa Corsa Rosa, la prima disputata da capitano dal classe 2003, ce n’erano davvero poche: dopo la batosta del Blockhaus è arrivato un malanno gastrointestinale che ha debilitato il marchigiano, mai recuperato del tutto. Momenti di alti (veramente pochi, se non la reazione di sabato a Pila) alternati a tanti momenti di bassi, con l’ascesa difficoltosa al Corno alle Scale e in generale una condizione che non è mai tornata al top. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Pellizzari respinto al primo Giro d’Italia da capitano. Ombre da scacciare e gerarchie più incerte

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