Giulio Pellizzari ha offerto una prestazione decisamente rimarchevole nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico, giganteggiando su un terreno che soltanto tre giorni fa lo aveva respinto alla Strade Bianche: il sempre insidioso, infido, beffardo e dannatamente tecnico sterrato. Un settore di 5,3 km, con alcuni tratti in forte pendenza (oltre la doppia cifra), ha esaltato l’eccellente caratura tecnica del giovane talento marchigiano, che ha saputo pedalare con grandissima personalità e senza alcuna remore, correndo da grande protagonista e facendo sognare gli appassionati italiani. Il 22enne è stato bravissimo a rispondere alla prima folata... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Pellizzari chiarisce le gerarchie in Red Bull con Roglic: è l’azzurro il capitano alla Tirreno-Adriatico!

