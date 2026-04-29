Giro d’Italia 2026 | Giulio Pellizzari tra obiettivo podio ed esame da capitano

Da oasport.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d’Italia 2026 avrà inizio il 8 maggio in Bulgaria, suscitando grande attenzione tra appassionati e addetti ai lavori. Dopo alcune difficoltà nelle classiche, l’Italia guarda ora alle corse a tappe come occasione di rilancio. Tra i corridori in evidenza c’è Giulio Pellizzari, che si prepara a vivere il suo primo vero ruolo da capitano e punta a raggiungere un piazzamento tra i primi.

Cresce l’attesa per il Giro d’Italia 2026 che scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria. Il Bel Paese dopo aver fatto fatica nelle classiche torna a sognare in chiave corse a tappe: la carta da giocare è infatti quella di Giulio Pellizzari che sembra pronto al suo primo vero esame da capitano. Dopo la prima stagione di  assestamento  alla Red Bull – BORA – hansgrohe, dove comunque sono arrivati il sesto posto nella Corsa Rosa e quello alla Vuelta, la compagine tedesca ha annunciato di puntare sul classe 2003. Le dimostrazioni di stima sono arrivate in più occasioni e Pellizzari ha fatto vedere alla squadra che la scelta non è casuale: bene alla Tirreno-Adriatico, benissimo al Tour of the Alps, con la classifica generale e due vittorie di tappa.🔗 Leggi su Oasport.it

giro d8217italia 2026 giulio pellizzari tra obiettivo podio ed esame da capitano
© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: Giulio Pellizzari tra obiettivo podio ed esame da capitano

Notizie correlate

Tour of the Alps 2026: Giulio Pellizzari all’ultima rifinitura prima del Giro d’ItaliaÈ il capitano annunciato per la Red Bull – BORA – hansgrohe al Giro d’Italia e sarà alla Corsa Rosa con grandi ambizioni: Giulio Pellizzari...

Garzelli: “Pellizzari da podio al Giro d’Italia. Interessante un confronto diretto Pogacar-Seixas”A poche settimane dalla Grande Partenza del Giro d’Italia, in programma l’8 maggio dalla Bulgaria, abbiamo raggiunto Stefano Garzelli per fare il...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Pellizzari, Milan, Ciccone, Ganna… sarà un Giro d’Italia azzurro?; Startlist Giro d’Italia 2025: tutti i ciclisti al via della Corsa Rosa LIVE; Fantastico Giulio Pellizzari, suo il Tour of The Alps: l'Italia torna a vincere; Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, ci sono Ciccone e Pellizzari.

giulio pellizzari giro d italia 2026Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, ci sono Ciccone e PellizzariL'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada si correrà dall'8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a ... oasport.it

giulio pellizzari giro d italia 2026Pellizzari, Milan, Ciccone, Ganna… sarà un Giro d’Italia azzurro?Sono tanti gli italiani che sognano di lasciare il segno al Giro d'Italia 2026. Fari puntati su Pellizzari, Ciccone, Milan e Ganna ... giroditalia.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.