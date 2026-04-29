Il Giro d’Italia 2026 avrà inizio il 8 maggio in Bulgaria, suscitando grande attenzione tra appassionati e addetti ai lavori. Dopo alcune difficoltà nelle classiche, l’Italia guarda ora alle corse a tappe come occasione di rilancio. Tra i corridori in evidenza c’è Giulio Pellizzari, che si prepara a vivere il suo primo vero ruolo da capitano e punta a raggiungere un piazzamento tra i primi.

Cresce l’attesa per il Giro d’Italia 2026 che scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria. Il Bel Paese dopo aver fatto fatica nelle classiche torna a sognare in chiave corse a tappe: la carta da giocare è infatti quella di Giulio Pellizzari che sembra pronto al suo primo vero esame da capitano. Dopo la prima stagione di assestamento alla Red Bull – BORA – hansgrohe, dove comunque sono arrivati il sesto posto nella Corsa Rosa e quello alla Vuelta, la compagine tedesca ha annunciato di puntare sul classe 2003. Le dimostrazioni di stima sono arrivate in più occasioni e Pellizzari ha fatto vedere alla squadra che la scelta non è casuale: bene alla Tirreno-Adriatico, benissimo al Tour of the Alps, con la classifica generale e due vittorie di tappa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: Giulio Pellizzari tra obiettivo podio ed esame da capitano

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