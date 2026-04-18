Juve Primavera Padoin mastica amaro | Un peccato aver perso così Non posso recriminare nulla ai miei ma in queste gare…

L’allenatore della squadra Primavera ha espresso il suo disappunto al termine della partita contro la Fiorentina, sottolineando che si tratta di una sconfitta che avrebbe preferito evitare. Pur riconoscendo che non ci sono colpe da attribuire ai giocatori, ha commentato che il risultato finale rappresenta un peccato considerando le occasioni avute. Le sue parole riflettono il rammarico per una partita che si è conclusa con una sconfitta, senza entrare in dettagli più approfonditi.

di Luca Fioretti Juve Primavera, Padoin mastica amaro: «Un peccato aver perso così». Le dichiarazioni dell’allenatore al termine della sfida con la Fiorentina. Simone Padoin ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine della gara tra Juventus e Fiorentina, andata in scena a Vinovo e valida per la trentaquattresima giornata di Primavera 1. Le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SCONFITTA – «È davvero un peccato avere perso così, proprio negli ultimi minuti di gioco, dopo una gara affrontata esattamente come l’avevamo preparata. Sapevamo che la Fiorentina fosse una delle squadre più attrezzate del campionato, con un palleggio difficile da arginare, ma oggi sono estremamente soddisfatto dell’ambizione mostrata dai miei ragazzi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, Padoin mastica amaro: «Un peccato aver perso così. Non posso recriminare nulla ai miei ma in queste gare…» Notizie correlate Isaksen mastica amaro dopo Juve Lazio: «La sensazione è quella di aver perso due punti anziché averne guadagnato uno»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Conferenza stampa Thuram post Juve Como: «Non si è spento niente! Abbiamo perso queste due partite e siamo molto arrabbiati ma non c’è da buttare via nulla»Vicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Aggiornamenti e contenuti dedicati Super Durmisi non basta, Juve Primavera beffata: la Fiorentina vince in rimontaLa squadra di Padoin vuole tornare subito a vincere dopo la sconfitta contro il Parma: tutte le emozioni della partita ... tuttosport.com Pagina 2 | Super Durmisi non basta, Juve Primavera beffata: la Fiorentina vince in rimontaLa squadra di Padoin vuole tornare subito a vincere dopo la sconfitta contro il Parma: tutte le emozioni della partita ... tuttosport.com