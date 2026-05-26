Un rappresentante sindacale ha dichiarato che i gettonisti, ovvero professionisti a chiamata, minano la dignità del lavoro medico e infermieristico. Ha anche chiesto di bloccare l’esternalizzazione dei servizi sanitari. I dati raccolti da un monitoraggio nazionale evidenziano problemi strutturali nel sistema sanitario, senza però specificare dettagli o fonti. La richiesta si concentra sulla tutela dei lavoratori e sulla gestione delle risorse sanitarie.

I dati del monitoraggio nazionale FADOI certificano le criticità strutturali del Servizio Sanitario Nazionale, confermando le storiche battaglie della UGL Salute contro la precarizzazione del sistema assistenziale, a partire dal ricorso dei medici a gettone che rimangono presenti in oltre la metà dei Pronto soccorso italiani (54,8%) nonostante i divieti legislativi, spingendo il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano a intervenire con fermezza: “Riconosciamo e apprezziamo l'importante sforzo e la determinazione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha promosso misure concrete e decreti mirati per combattere l'uso... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giuliano (UGL): “Gettonisti sviliscono dignità del lavoro medico e infermieristico. Fermare esternalizzazione dei servizi”

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