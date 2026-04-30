Sanità Giuliano UGL Salute | Stop alle scorciatoie sui titoli esteri Servono controlli seri tutele per pazienti e dignità per i professionisti

Recentemente sono state segnalate in diverse regioni italiane situazioni in cui personale sanitario straniero con titoli non completamente riconosciuti viene impiegato nel sistema pubblico. Questa situazione ha suscitato dubbi sulla validità delle qualifiche e sulla tutela dei pazienti. Un rappresentante sindacale ha sottolineato la necessità di adottare controlli più rigorosi e di garantire dignità e sicurezza sia ai professionisti che agli assistiti.

“Le notizie che arrivano da diverse regioni italiane in merito all'impiego di personale sanitario straniero con titoli non pienamente riconosciuti impongono una riflessione seria e immediata a livello nazionale. Non si può continuare a gestire una questione così delicata con strumenti emergenziali ormai fuori tempo massimo”. Lo dichiara il Segretario Nazionale di UGL Salute, Gianluca Giuliano. “Il caso del Piemonte è emblematico e fotografa una situazione che riguarda l'intero Paese. In quella regione risultano oltre 3.200 professionisti sanitari extra-UE operativi senza riconoscimento ministeriale del titolo, tra cui più di 500 medici e oltre 160 odontoiatri.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sanità, Giuliano (UGL) Salute: “Stop alle scorciatoie sui titoli esteri. Servono controlli seri, tutele per pazienti e dignità per i professionisti” Notizie correlate Leggi anche: Sanità in Campania, l'Ugl Salute: “Un milione e mezzo di cittadini rinuncia alle cure" Dall'attenzione verso i pazienti alle aggressioni ai sanitari: sul pronto soccorso l'incontro tra Ugl Salute e AslGestione del triage del pronto soccorso, ma anche organizzazione quotidiana dell'assistenza dei pazienti e aggressioni ai sanitari. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Personale sanitario straniero, il nodo dei titoli non riconosciuti. Giuliano (Ugl): A rischio la sicurezza dei pazienti; Sanità, Giuliano (UGL): Favorevoli al nuovo ruolo dei medici di famiglia. Fondamentale il loro apporto per rendere operative le Case di Comunità - Tu News 24 - Passione per l'informazione; Sanità, Giuliano (UGL): Riconoscere il lavoro usurante per tutte le professioni sanitarie; Sanità, Giuliano (UGL): Intelligenza artificiale sia supporto mai sostituzione dell’uomo. Sanità, Giuliano (UGL) Salute: Stop alle scorciatoie sui titoli esteri. Servono controlli seri, tutele per pazienti e dignità per i professionistiLe notizie che arrivano da diverse regioni italiane in merito all’impiego di personale sanitario straniero con titoli non pienamente ... iltempo.it Sanità, Giuliano (UGL) Favorevoli al nuovo ruolo dei medici di famiglia. Fondamentale loro apporto per rendere operative le Case di ComunitàLa UGL Salute esprime parere favorevole sulle linee guida della riforma della medicina territoriale presentate dal Ministro Schillaci, che prevedono ... iltempo.it I nuovi assessori di Schifani: torna la Dc, Caruso alla Sanità https://gazzettadelsud.it/p=2203019 - facebook.com facebook Sanità, muro contro muro in viale Aldo Moro: "Numeri impietosi" x.com