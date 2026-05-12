Giornata Internazionale dell' Infermiere Giuliano UGL | No a celebrazioni di facciata garantire diritti dignità e sicurezza per chi rappresenta il cuore pulsante della sanità italiana

In occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere, che coincide con il compleanno di Florence Nightingale, un rappresentante della UGL Salute ha espresso la volontà di andare oltre le semplici celebrazioni formali. Ha sottolineato l'importanza di garantire diritti, sicurezza e dignità a chi lavora negli ospedali e nelle strutture sanitarie, definendo gli infermieri come il cuore pulsante del Servizio Sanitario Nazionale.

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