Giornata Internazionale dell' Infermiere Giuliano UGL | No a celebrazioni di facciata garantire diritti dignità e sicurezza per chi rappresenta il cuore pulsante della sanità italiana
In occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere, che coincide con il compleanno di Florence Nightingale, un rappresentante della UGL Salute ha espresso la volontà di andare oltre le semplici celebrazioni formali. Ha sottolineato l'importanza di garantire diritti, sicurezza e dignità a chi lavora negli ospedali e nelle strutture sanitarie, definendo gli infermieri come il cuore pulsante del Servizio Sanitario Nazionale.
In occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere, che cade nel giorno della nascita di Florence Nightingale, la UGL Salute intende celebrare non solo una professione, ma il cuore pulsante del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Proprio l'eredità della Nightingale, pioniera della moderna assistenza infermieristica, ci ricorda che questa professione è un'arte che richiede una devozione esclusiva e una preparazione rigorosa, ma oggi quel lume della lanterna rischia di spegnersi. In una fase storica di profonda incertezza, gli infermieri italiani continuano a rappresentare un baluardo di umanità e competenza tecnica tra il paziente e la malattia.🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie correlate
Giornata Mondiale della Salute, Giuliano (UGL): “Difendere il ssn è un atto di giustizia sociale. Proteggere gli operatori per garantire cure di qualità a tutti”"La salute non può e non deve essere un privilegio legato al censo o alla geografia, ma deve tornare a essere il pilastro fondamentale della nostra...
Giornata Mondiale della Salute, Giuliano (UGL): “Difendere il SSN è un atto di giustizia sociale. Proteggere gli operatori per garantire cure di qualità a tutti” Appello a rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, garantendo accesso equo alle cure e maggior tutela per gli operatori sanitari.
Argomenti più discussi: Giornata Internazionale dell’Infermiere: 10 maggio 2026, Piazza Castello Torino; 12 maggio nel segno della formazione che diventa eccellenza; Giornata internazionale dell'infermiere; #PASSAPAROLA [12.05] Giornata Internazionale dell'Infermiere 2026.
??Oggi 12 maggio si celebra la Giornata internazionale dell’Infermiere. Nati per prendersi cura, formati per eccellere, è il tema della giornata di quest’anno che celebra l’evoluzione della professione infermieristica nel segno di una formazione sempre pi facebook
Oggi è la Giornata internazionale dell’infermiere. #giornatainternazionaleinfermiere #Infermiere #infermieri #12maggio x.com
Giornata Internazionale dell'Infermiere, Giuliano (UGL): No a celebrazioni di facciata, garantire diritti, dignità e sicurezza per chi rappresenta il cuore pulsante della ...In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, che cade nel giorno della nascita di Florence Nightingale, la UGL Salute intende celebrare non solo una professione, ma il cuore pulsante ... iltempo.it