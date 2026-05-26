Giulia Vecchio ha annunciato di aver iniziato una nuova relazione sentimentale, dopo aver terminato la storia con il suo precedente compagno. La donna ha condiviso sui social le prime immagini con il nuovo partner, senza fornire dettagli sulla relazione o sui motivi della rottura precedente. La notizia è stata riportata da vari siti di cronaca rosa, senza ulteriori approfondimenti.

“Sto imparando a stare bene da sola“aveva dichiarato senza giri di paroleGiulia Vecchionel salotto diVerissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. La giovane comica proprio pochi mesi fa, a marzo,avevaannunciato la rotturacon il collega Carlo Amleto, suo compagno per ben cinque anni.Oggi però il cuore di Giulia sembra tornare a battere per un altro uomo, si tratta di un dirigente dell’Atletico Madrid. AVerissimoGiulia Vecchioaveva parlato della rottura con l’ex compagno Carlo Amleto.“Ora sto imparando a stare bene da sola. Mi do baci e abbracci, spero sia solo un periodo di passaggio verso una nuova consapevolezza“aveva confessato la giovane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giulia Vecchio ritrova l’amore dopo Carlo Amleto

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