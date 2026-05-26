Giugno Sport un mese di eventi per vivere la città Il programma

Dal 30 maggio al 28 giugno, San Giovanni Valdarno ospita la rassegna Giugno Sport. La città si trasforma in un palcoscenico diffuso dedicato allo sport, con tornei, esibizioni e iniziative aperte a tutte le età. Numerosi eventi si svolgono in vari luoghi, coinvolgendo cittadini e visitatori. La manifestazione prosegue per tutto il mese, offrendo opportunità di praticare e conoscere diverse discipline sportive.

San Giovanni Valdarno ospita la rassegna Giugno Sport dal 30 maggio al 28 giugno, trasformando la città in un palcoscenico diffuso dedicato allo sport tramite tornei, esibizioni e iniziative aperte a tutte le età. L’obiettivo è promuovere la pratica sportiva e i valori di inclusione, socialità. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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