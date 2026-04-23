Cosa fare anche gratis a Milano il 25 aprile | eventi musica e iniziative per vivere la città

Il 25 aprile è una giornata importante per l’Italia e a Milano vengono organizzati numerosi eventi per celebrare la Festa della Liberazione. La città propone iniziative di vario tipo, tra musica, manifestazioni e attività gratuite, pensate per coinvolgere i cittadini e rendere omaggio a questa ricorrenza. Quest’anno, la celebrazione cade nel weekend, offrendo l’opportunità di partecipare a diverse manifestazioni senza costi.

Il 25 aprile è una delle date più significative del calendario italiano e Milano, come ogni anno, si prepara a viverla con una giornata ricca di eventi da non perdere per celebrare al meglio la Festa della Liberazione, tanto più quest’anno che capita nel weekend. Tra appuntamenti istituzionali, eventi culturali, concerti e iniziative aperte al pubblico, la città offre numerose occasioni per trascorrere il tempo tra memoria e svago, con proposte adatte a interessi e ritmi diversi. Milano, gli eventi del 25 aprile e del weekend: il Corteo del da Corso Venezia a Piazza Duomo. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il momento centrale della giornata del 25 aprile resta il corteo per la Festa della Liberazione, che partirà alle 14:30 da Corso Venezia, con concentramento previsto già dalle 14:00 a Porta Venezia.🔗 Leggi su Funweek.it

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